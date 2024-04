Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag mit stabiler Tendenz

So bewegt sich Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Die Walt Disney-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 119,09 USD.

Die Walt Disney-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 119,09 USD. Bei 119,70 USD markierte die Walt Disney-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Walt Disney-Aktie bis auf 118,37 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 119,20 USD. Zuletzt wurden via New York 366.595 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Am 29.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 123,73 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 78,74 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 33,88 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Walt Disney-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,730 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Walt Disney-Aktie bei 132,50 USD.

Am 07.02.2024 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,22 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,16 Prozent auf 23.549,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23.512,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Walt Disney wird am 08.05.2024 gerechnet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 4,69 USD je Aktie aus.

