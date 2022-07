Walt Disney Aktie News: Walt Disney am Vormittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel

Um 04.07.2022 09:22:00 Uhr wies die Walt Disney-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 92,05 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Walt Disney-Aktie bis auf 92,27 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 92,27 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 138 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 161,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie. Bei einem Wert von 86,65 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2022). Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 6,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 170,00 USD.

Walt Disney ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,08 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von 0,79 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walt Disney in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20.272,00 USD im Vergleich zu 15.613,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 09.08.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Walt Disney veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Walt Disney ein EPS in Höhe von 3,98 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

George Lucas: So hat ihn Star Wars reich gemacht

NASDAQ, S&P 500 & Co: Microsoft-Aktie, NVIDIA-Aktie, Amazon-Aktie, Apple-Aktie & Co im Fokus: Das sind die Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Netflix, Disney+ & Co. bekommen weitere Konkurrenz: Neuer Streaming-Dienst macht sich für Start in Europa bereit

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney

Bildquellen: canbedone / Shutterstock.com