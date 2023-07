Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Dienstagvormittag in Grün

Blick auf Walt Disney-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Walt Disney. Zuletzt sprang die Walt Disney-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 90,57 USD zu.

Die Aktie legte um 19:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 1,4 Prozent auf 90,57 USD zu. In der Spitze legte die Walt Disney-Aktie bis auf 90,87 USD zu. Bei 88,93 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 17.687 Stück.

Am 17.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 126,44 USD an. Mit einem Zuwachs von 39,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.12.2022 (84,11 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 121,50 USD.

Am 10.05.2023 äußerte sich Walt Disney zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,93 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,08 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 21.815,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20.272,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2023 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney im Jahr 2023 3,87 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Seit 1923: Disneys Firmengeschichte und seine wichtigsten Meilensteine

Veefriends: Neues NFT-Projekt von Gary Vaynerchuck soll Disney Konkurrenz machen

Netflix-Aktie sinkt: Netflix baut Top-10-Listen aus