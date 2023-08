Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittag höher

So entwickelt sich Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,7 Prozent auf 78,69 EUR zu.

Die Walt Disney-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:02 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 78,69 EUR. Bei 78,79 EUR markierte die Walt Disney-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 78,67 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 6.209 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 124,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 57,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.07.2023 bei 75,92 EUR. Abschläge von 3,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Walt Disney-Aktie bei 121,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 10.05.2023. In Sachen EPS wurden 0,93 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney 1,08 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20.272,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21.815,00 USD ausgewiesen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Walt Disney wird am 09.08.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Walt Disney-Anleger Experten zufolge am 06.08.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,73 USD je Walt Disney-Aktie belaufen.

