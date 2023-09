Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der Walt Disney

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie notierte zuletzt im AMEX-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 81,67 USD.

Die Walt Disney-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 2,4 Prozent im Minus bei 81,67 USD. Bei 80,59 USD markierte die Walt Disney-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 82,06 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 70.494 Walt Disney-Aktien.

Am 10.02.2023 markierte das Papier bei 117,61 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,59 USD am 01.09.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Verlust von 1,32 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Walt Disney-Aktie bei 121,50 USD.

Am 09.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,03 USD gegenüber 1,09 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,84 Prozent auf 22.330,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21.504,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2023 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,72 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Apple-Aktie: Das Leben des Steve Jobs - Revolutionär der Technikbranche

Experten-Meinungen gehen auseinander: Sollte NYSE-Wert Disney in zwei eigenständige Konzerne aufgespalten werden?

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Walt Disney-Investition eingebracht