Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Walt Disney gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Walt Disney konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 117,54 USD.

Im New York-Handel gewannen die Walt Disney-Papiere um 15:52 Uhr 0,1 Prozent. Kurzfristig markierte die Walt Disney-Aktie bei 117,89 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 117,30 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 188.543 Stück.

Am 01.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,67 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 5,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 80,10 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 31,85 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,947 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Walt Disney 0,750 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 138,00 USD.

Am 06.08.2025 äußerte sich Walt Disney zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,92 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 1,43 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Walt Disney im vergangenen Quartal 23,58 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Walt Disney 23,05 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Walt Disney wird am 05.11.2025 gerechnet.

Experten taxieren den Walt Disney-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,86 USD je Aktie.

