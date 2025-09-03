Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney reagiert am Donnerstagabend positiv
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Walt Disney. Im New York-Handel gewannen die Walt Disney-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.
Die Walt Disney-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 119,20 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Walt Disney-Aktie bei 119,28 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 117,30 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 421.596 Walt Disney-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 124,67 USD. Gewinne von 4,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 80,10 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie.
Zuletzt erhielten Walt Disney-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,947 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 138,00 USD.
Walt Disney veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 2,92 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney 1,43 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23,05 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23,58 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 5,86 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
