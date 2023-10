Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Walt Disney gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Walt Disney befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,4 Prozent auf 75,71 EUR ab.

Die Walt Disney-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:58 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 75,71 EUR. Die Walt Disney-Aktie sank bis auf 75,51 EUR. Bei 75,87 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 6.604 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Bei 111,28 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 46,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.09.2023 bei 74,03 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 2,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 121,50 USD für die Walt Disney-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Walt Disney am 09.08.2023. Es stand ein EPS von 1,03 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von 1,09 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walt Disney im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.330,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 21.504,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Walt Disney am 08.11.2023 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 3,73 USD je Aktie aus.

