Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Walt Disney am Mittwochvormittag ins Minus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Walt Disney gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Walt Disney-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 2,5 Prozent auf 79,57 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Walt Disney gab in der AMEX-Sitzung ab. Um 22:15 Uhr ging es um 2,5 Prozent auf 79,57 USD abwärts. Die Walt Disney-Aktie gab in der Spitze bis auf 79,49 USD nach. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 81,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 24.068 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 117,61 USD. Dieser Kurs wurde am 10.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 47,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walt Disney-Aktie. Am 28.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,24 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 0,41 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Walt Disney-Aktie wird bei 121,50 USD angegeben.

Am 09.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,03 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,09 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22.330,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 21.504,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Walt Disney am 09.11.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walt Disney-Aktie in Höhe von 3,73 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht letztendlich Verluste

Schwacher Handel in New York: Dow Jones sackt zum Start ab

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Walt Disney angefallen