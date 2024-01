Fokus auf Aktienkurs

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney steigt am Nachmittag

05.01.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Walt Disney zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 91,09 USD.

Werbung

Um 15:53 Uhr stieg die Walt Disney-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 91,09 USD. Die Walt Disney-Aktie zog in der Spitze bis auf 91,20 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 90,48 USD. Von der Walt Disney-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 183.087 Stück gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.02.2023 bei 117,90 USD. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 29,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,74 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 13,56 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 129,00 USD. Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Walt Disney am 08.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,82 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,30 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 21.241,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20.150,00 USD umgesetzt worden waren. Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Walt Disney am 07.02.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 05.02.2025. Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,35 USD je Walt Disney-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Kursplus Börse New York in Grün: Dow Jones nachmittags mit Kursplus Aufschläge in New York: mittags Pluszeichen im Dow Jones

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: s_buckley / Shutterstock.com