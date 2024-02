Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zeigt sich am Mittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Walt Disney. Zuletzt konnte die Aktie von Walt Disney zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 90,26 EUR.

Um 12:03 Uhr sprang die Walt Disney-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 90,26 EUR zu. Die Walt Disney-Aktie legte bis auf 90,26 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 90,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 3.533 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 111,28 EUR an. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 18,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.09.2023 (74,03 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 17,98 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 122,67 USD.

Walt Disney ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,82 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,30 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21.241,00 USD – ein Plus von 5,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walt Disney 20.150,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Walt Disney am 07.02.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Walt Disney ein EPS in Höhe von 4,30 USD in den Büchern stehen haben wird.

