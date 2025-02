Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittwochnachmittag höher

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Walt Disney gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Walt Disney legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 114,22 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Walt Disney zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 114,22 USD. Die Walt Disney-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 118,58 USD aus. Bei 115,78 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 773.162 Walt Disney-Aktien.

Am 29.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,73 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walt Disney-Aktie somit 7,69 Prozent niedriger. Am 09.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,92 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 26,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,827 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Walt Disney 0,750 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 127,50 USD.

Walt Disney gewährte am 14.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,14 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21,20 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22,45 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2025 terminiert. Walt Disney dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.02.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,41 USD fest.

