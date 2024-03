Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney gibt am Dienstagmittag ab

Aktienentwicklung

Die Aktie von Walt Disney gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 104,00 EUR.

Um 12:01 Uhr fiel die Walt Disney-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 104,00 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Walt Disney-Aktie ging bis auf 103,70 EUR. Bei 104,56 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 3.023 Walt Disney-Aktien.

Bei 105,04 EUR markierte der Titel am 04.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 0,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 74,03 EUR. Mit Abgaben von 28,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Walt Disney-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,758 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 117,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walt Disney am 07.02.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,22 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 23.549,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23.512,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 08.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Walt Disney veröffentlicht werden.

In der Walt Disney-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,64 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

