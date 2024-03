Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 113,34 USD ab.

Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 113,34 USD. Das Tagestief markierte die Walt Disney-Aktie bei 113,27 USD. Bei 114,04 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 256.973 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Bei 114,40 USD erreichte der Titel am 05.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walt Disney-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2023 Kursverluste bis auf 78,74 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,53 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,758 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 117,50 USD je Walt Disney-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walt Disney am 07.02.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,22 USD, nach 0,99 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 23.549,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23.512,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Walt Disney-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,64 USD je Aktie.

