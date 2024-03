Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Vormittag höher

So bewegt sich Walt Disney

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie stieg im AMEX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 113,68 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie um 22:15 Uhr 1,5 Prozent auf 113,68 USD. Kurzfristig markierte die Walt Disney-Aktie bei 114,11 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 112,73 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 21.800 Walt Disney-Aktien.

Bei 114,11 USD markierte der Titel am 04.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 0,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2023 Kursverluste bis auf 78,77 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 30,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,758 USD. Im Vorjahr hatte Walt Disney 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 117,50 USD je Walt Disney-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Walt Disney am 07.02.2024. Das EPS wurde auf 1,22 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23.512,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23.549,00 USD ausgewiesen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walt Disney-Aktie in Höhe von 4,64 USD im Jahr 2024 aus.

