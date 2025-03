Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

So entwickelt sich Walt Disney

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Walt Disney. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 110,35 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Walt Disney-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 110,35 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Walt Disney-Aktie bei 110,90 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 109,43 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 190.528 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (123,73 USD) erklomm das Papier am 29.03.2024. 12,13 Prozent Plus fehlen der Walt Disney-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,92 USD. Dieser Wert wurde am 09.08.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,867 USD. Im Vorjahr erhielten Walt Disney-Aktionäre 0,750 USD je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 127,50 USD.

Walt Disney ließ sich am 05.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Walt Disney hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,04 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,10 Prozent auf 24,60 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,41 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 07.05.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Walt Disney ein EPS in Höhe von 5,48 USD in den Büchern stehen haben wird.

