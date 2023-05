Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Vormittag im Minus

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Verlusten. Im AMEX-Handel verbilligte sie sich um 3,4 Prozent auf 97,43 USD. Der Kurs der Walt Disney-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 96,73 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 99,16 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 36.870 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (126,44 USD) erklomm das Papier am 17.08.2022. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walt Disney-Aktie 22,94 Prozent zulegen. Am 29.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 84,11 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 15,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 124,00 USD.

Am 08.02.2023 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das EPS belief sich auf 0,99 USD gegenüber 1,06 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23.512,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21.819,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 10.05.2023 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Walt Disney-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 08.05.2024.

Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,11 USD fest.

Redaktion finanzen.net

