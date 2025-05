Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Walt Disney am Nachmittag ins Minus

So bewegt sich Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 91,58 USD.

Die Walt Disney-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 91,58 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bisher bei 89,90 USD. Bei 90,32 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 309.856 Walt Disney-Aktien.

Bei 118,60 USD erreichte der Titel am 03.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 29,50 Prozent Luft nach oben. Bei 80,10 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 14,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,750 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,864 USD je Walt Disney-Aktie. Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie im Durchschnitt mit 127,50 USD.

Am 05.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,04 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24,60 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,41 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Walt Disney am 07.05.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Walt Disney rechnen Experten am 13.05.2026.

Experten taxieren den Walt Disney-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,44 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

RTL-Aktie in Grün: Super RTL feiert 30. Geburtstag

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Walt Disney-Investment von vor 10 Jahren verloren

Erste Schätzungen: Walt Disney legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor