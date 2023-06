Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Montagmittag höher

Um 12:02 Uhr konnte die Aktie von Walt Disney zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,6 Prozent auf 85,31 EUR. Bei 85,49 EUR erreichte die Walt Disney-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 84,94 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.363 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 124,30 EUR erreichte der Titel am 17.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 45,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (79,33 EUR). Mit einem Kursverlust von 7,01 Prozent würde die Walt Disney-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie im Durchschnitt mit 121,50 USD.

Walt Disney ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,08 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 21.815,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20.272,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Walt Disney am 08.08.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 3,94 USD je Aktie aus.

