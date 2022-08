Walt Disney Aktie News: Walt Disney tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Der Walt Disney-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 104,98 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Walt Disney-Aktie bis auf 104,10 EUR. Bei 106,72 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 5.584 Walt Disney-Aktien gehandelt.

Am 14.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 161,30 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walt Disney-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,65 EUR am 22.06.2022. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 21,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 170,00 USD.

Am 11.05.2022 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS lag bei 1,08 USD. Im letzten Jahr hatte Walt Disney einen Gewinn von 0,79 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20.272,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walt Disney einen Umsatz von 15.613,00 USD eingefahren.

Die Walt Disney-Bilanz für Q3 2022 wird am 10.08.2022 erwartet. Am 08.08.2023 wird Walt Disney schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 3,90 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

