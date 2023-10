Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Donnerstagvormittag verlustreich

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie musste zuletzt im AMEX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 79,39 USD.

Die Aktie verlor um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 0,2 Prozent auf 79,39 USD. In der Spitze fiel die Walt Disney-Aktie bis auf 78,77 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 79,24 USD. Bisher wurden via AMEX 9.591 Walt Disney-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 117,61 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,14 Prozent hinzugewinnen. Am 04.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 78,77 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Walt Disney-Aktie wird bei 121,50 USD angegeben.

Am 09.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,03 USD, nach 1,09 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 22.330,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21.504,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Walt Disney am 08.11.2023 präsentieren. Am 07.11.2024 wird Walt Disney schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,73 USD je Walt Disney-Aktie belaufen.

