Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney wird am Montagvormittag ausgebremst

Die Walt Disney-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:22 Uhr um 0,2 Prozent auf 94,02 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Walt Disney-Aktie bis auf 94,02 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 94,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 761 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 142,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.01.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walt Disney-Aktie 33,79 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,32 EUR. Dieser Wert wurde am 10.11.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,92 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 122,25 USD aus.

Am 08.11.2022 äußerte sich Walt Disney zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,72 Prozent auf 20.150,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18.534,00 USD in den Büchern gestanden.

Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 07.02.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walt Disney-Aktie in Höhe von 4,21 USD im Jahr 2023 aus.

