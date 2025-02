Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag billiger

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 109,48 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Walt Disney-Aktie in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 109,48 USD ab. Das Tagestief markierte die Walt Disney-Aktie bei 109,47 USD. Bei 111,94 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 380.665 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 29.03.2024 markierte das Papier bei 123,73 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Kursplus von 13,02 Prozent wieder erreichen. Am 09.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,92 USD. Mit einem Kursverlust von 23,35 Prozent würde die Walt Disney-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Walt Disney-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,827 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 127,50 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 14.11.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,25 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22,45 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 21,20 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 07.05.2025 erwartet. Am 11.02.2026 wird Walt Disney schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 5,42 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

