Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Walt Disney gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Walt Disney-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 112,11 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 112,11 USD. In der Spitze fiel die Walt Disney-Aktie bis auf 112,08 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 113,09 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 267.319 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 115,15 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.03.2024). Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 2,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 78,74 USD fiel das Papier am 05.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walt Disney-Aktie 29,77 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Walt Disney-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,758 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 117,50 USD für die Walt Disney-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 07.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23.549,00 USD umgesetzt, gegenüber 23.512,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 4,64 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Börse New York in Rot: Dow Jones verliert zum Handelsende

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walt Disney von vor 10 Jahren verdient

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zum Start des Montagshandels in der Verlustzone