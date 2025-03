Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Kurs der Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 107,65 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Walt Disney-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 107,65 USD. In der Spitze büßte die Walt Disney-Aktie bis auf 107,07 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 108,22 USD. Zuletzt wechselten via New York 169.019 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.03.2024 bei 123,73 USD. 14,94 Prozent Plus fehlen der Walt Disney-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,92 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Walt Disney-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,872 USD ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 127,50 USD.

Am 05.02.2025 hat Walt Disney die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,41 USD. Im letzten Jahr hatte Walt Disney einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,10 Prozent auf 24,60 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 07.05.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Walt Disney-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,49 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

