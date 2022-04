Walt Disney Aktie News: Walt Disney verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Die Walt Disney-Aktie notierte im Stuttgart-Handel um 09:22 Uhr bei 124,24 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 124,24 EUR markierte die Walt Disney-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Walt Disney-Aktie sank bis auf 124,24 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 124,24 EUR.

Am 14.08.2021 markierte das Papier bei 160,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 29,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.01.2022 bei 114,58 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,78 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 194,33 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walt Disney am 09.02.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,06 USD, nach 0,32 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 16,25 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 25,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,82 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q1 2022 voraussichtlich am 09.02.2022 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2022-Ergebnisse wird von Experten am 10.05.2022 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,65 USD je Walt Disney-Aktie.

