Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 99,94 USD zu. In der Spitze legte die Walt Disney-Aktie bis auf 100,16 USD zu. Bei 99,54 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via AMEX 12.527 Walt Disney-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 138,55 USD an. 27,87 Prozent Plus fehlen der Walt Disney-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 84,11 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 18,82 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Walt Disney-Aktie bei 124,00 USD.

Walt Disney veröffentlichte am 08.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,06 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23.512,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 21.819,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Walt Disney am 10.05.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Walt Disney rechnen Experten am 08.05.2024.

Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,14 USD fest.

