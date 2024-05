Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Montagnachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Walt Disney. Zuletzt ging es für das Walt Disney-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 115,33 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Walt Disney-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 115,33 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bei 115,50 USD. Bei 114,94 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 306.355 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 29.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 123,73 USD. Gewinne von 7,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,74 USD. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 31,72 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,732 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 132,50 USD für die Walt Disney-Aktie aus.

Am 07.02.2024 hat Walt Disney in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,04 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 23,41 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23,29 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 07.05.2025 wird Walt Disney schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,72 USD je Walt Disney-Aktie belaufen.

