Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Dienstagmittag im Aufwind

Um 12:02 Uhr stieg die Walt Disney-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 85,44 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Walt Disney-Aktie bei 85,47 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 84,99 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.598 Walt Disney-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 124,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 31,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 79,33 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 121,50 USD an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Walt Disney am 10.05.2023. In Sachen EPS wurden 0,93 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney 1,08 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.815,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.272,00 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2023 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 3,92 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

