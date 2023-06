Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Vormittag freundlich

Das Papier von Walt Disney konnte um 22:15 Uhr klettern und stieg im AMEX-Handel um 0,2 Prozent auf 90,98 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Walt Disney-Aktie bisher bei 91,62 USD. Bei 90,53 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 19.715 Walt Disney-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 126,44 USD. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 38,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.12.2022 bei 84,11 USD. Abschläge von 7,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 121,50 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 10.05.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21.815,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walt Disney einen Umsatz von 20.272,00 USD eingefahren.

Am 08.08.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Walt Disney veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,92 USD je Walt Disney-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

US-Gouverneur Ron DeSantis kandidiert für US-Präsidentschaftswahl - So steht der umstrittene Politiker zu Bitcoin & Co.

Auch Investmentlegenden machen Fehler: Bei welchen Investments Warren Buffett & Co. daneben gegriffen haben

Hohe Stromrechnung? - Beim Streamen von Musik, Filmen und Serien Energie sparen - so geht´s

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney

Bildquellen: chrisdorney / Shutterstock.com