Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney steigt am Mittag

Um 12:22 Uhr ging es für das Walt Disney-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 112,30 EUR. Die Walt Disney-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 112,72 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 110,56 EUR. Zuletzt wechselten 2.595 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 10.09.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 158,74 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walt Disney-Aktie somit 29,26 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 86,65 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2022). Mit einem Kursverlust von 29,60 Prozent würde die Walt Disney-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Walt Disney-Aktie bei 160,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walt Disney am 10.08.2022 vor. In Sachen EPS wurden 1,09 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney 0,80 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.504,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17.022,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2022 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 3,84 USD je Walt Disney-Aktie.

