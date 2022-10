Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney gewinnt am Mittag

Um 12:22 Uhr stieg die Walt Disney-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 101,18 EUR. In der Spitze legte die Walt Disney-Aktie bis auf 102,08 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 102,06 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.715 Walt Disney-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.10.2021 bei 155,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walt Disney-Aktie 34,72 Prozent zulegen. Bei 86,65 EUR fiel das Papier am 22.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 160,00 USD je Walt Disney-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Walt Disney am 10.08.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,09 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,80 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17.022,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21.504,00 USD ausgewiesen.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2022 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 09.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 3,84 USD fest.

