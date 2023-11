Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Vormittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich Walt Disney

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Walt Disney. Zuletzt konnte die Aktie von Walt Disney zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 2,2 Prozent auf 85,05 USD.

Das Papier von Walt Disney konnte um 21:15 Uhr klettern und stieg im AMEX-Handel um 2,2 Prozent auf 85,05 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Walt Disney-Aktie bisher bei 85,91 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 84,63 USD. Zuletzt wechselten 16.068 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.02.2023 bei 117,61 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walt Disney-Aktie somit 27,68 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,77 USD. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Mit Abgaben von 7,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 121,50 USD an.

Walt Disney veröffentlichte am 09.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 USD gegenüber 1,09 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.330,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.504,00 USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Walt Disney möglicherweise am 07.11.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,66 USD je Walt Disney-Aktie belaufen.

