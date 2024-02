Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittwochnachmittag im Minus

Kursverlauf

Die Aktie von Walt Disney gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Walt Disney-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 97,56 USD.

Die Walt Disney-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 97,56 USD. Das bisherige Tagestief markierte Walt Disney-Aktie bei 96,65 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 97,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 692.115 Walt Disney-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.02.2023 bei 117,90 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,85 Prozent hinzugewinnen. Bei 78,74 USD fiel das Papier am 05.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 19,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 122,67 USD je Walt Disney-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Walt Disney am 08.11.2023. Es stand ein EPS von 0,82 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 21.241,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 20.150,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Walt Disney am 07.02.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,29 USD fest.

