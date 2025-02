Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verliert am Freitagnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 111,90 USD.

Die Walt Disney-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 111,90 USD. Die Walt Disney-Aktie sank bis auf 111,62 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 112,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 229.372 Walt Disney-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.03.2024 bei 123,73 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Kursplus von 10,57 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.08.2024 Kursverluste bis auf 83,92 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walt Disney-Aktie 25,00 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,835 USD. Im Vorjahr erhielten Walt Disney-Aktionäre 0,750 USD je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 127,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 05.02.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,41 USD, nach 0,14 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 24,60 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 21,20 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 07.05.2025 erwartet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 11.02.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,46 USD je Aktie belaufen.

