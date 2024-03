Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Walt Disney gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Walt Disney-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 110,47 USD zu.

Das Papier von Walt Disney legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 110,47 USD. Im Tageshoch stieg die Walt Disney-Aktie bis auf 111,08 USD. Mit einem Wert von 111,08 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 283.214 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 115,15 USD. Dieser Kurs wurde am 06.03.2024 erreicht. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 4,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,74 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Walt Disney-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,758 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 117,50 USD je Walt Disney-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 07.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23.549,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.512,00 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht.

In der Walt Disney-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,64 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Freundlicher Handel: Schlussendlich Gewinne im Dow Jones

Gewinne in New York: Dow Jones nachmittags mit Zuschlägen

Optimismus in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zu