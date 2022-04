Walt Disney Aktie News: Walt Disney schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Die Walt Disney-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 122,44 EUR. Die Walt Disney-Aktie legte bis auf 122,74 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 121,12 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.285 Walt Disney-Aktien.

Am 14.08.2021 markierte das Papier bei 161,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Kursplus von 31,74 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 115,34 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,80 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 194,33 USD.

Am 09.02.2022 äußerte sich Walt Disney zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,06 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,32 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 25,53 Prozent auf 16,25 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,82 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2022 dürfte Walt Disney am 09.02.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2022-Bilanz auf den 10.05.2022.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,68 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

