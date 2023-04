Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Freitagnachmittag tiefer

Die Walt Disney-Aktie musste um 17:34 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 99,15 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 99,36 USD. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 17.635 Walt Disney-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 125,02 USD erreichte der Titel am 17.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,69 Prozent. Am 12.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,02 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 124,00 USD an.

Walt Disney gewährte am 08.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,99 USD gegenüber 1,06 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,76 Prozent auf 23.512,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21.819,00 USD in den Büchern gestanden.

Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 10.05.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 08.05.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Walt Disney ein EPS in Höhe von 4,13 USD in den Büchern stehen haben wird.

