Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag im Bärenmodus

07.05.24 16:08 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 8,3 Prozent auf 106,86 USD ab.

Die Walt Disney-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 8,3 Prozent auf 106,86 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bisher bei 105,26 USD. Bei 107,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.428.387 Walt Disney-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.03.2024 bei 123,73 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walt Disney-Aktie somit 13,63 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2023 Kursverluste bis auf 78,74 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 26,31 Prozent Luft nach unten. Walt Disney-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,732 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Walt Disney-Aktie bei 132,50 USD. Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Walt Disney am 07.02.2024. Das EPS wurde auf 1,04 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 0,70 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23,41 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 23,29 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,71 USD fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie Gewinne in New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Montagshandels Zuschläge Börse New York: Dow Jones nachmittags mit Zuschlägen Montagshandel in New York: Dow Jones stärker

