Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zieht am Montagvormittag an

Die Aktie von Walt Disney gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 86,24 USD.

Im AMEX-Handel gewannen die Walt Disney-Papiere um 22:15 Uhr 0,8 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Walt Disney-Aktie bisher bei 87,10 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 85,97 USD. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 16.054 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 17.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 126,44 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 46,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walt Disney-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 84,11 USD. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,47 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Walt Disney-Aktie wird bei 121,50 USD angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Walt Disney am 10.05.2023. Es stand ein EPS von 0,93 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,61 Prozent auf 21.815,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20.272,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.08.2023 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,72 USD je Walt Disney-Aktie.

