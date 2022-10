Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Freitagvormittag mit Einbußen

Die Walt Disney-Aktie gab im Stuttgart-Handel um 09:22 Uhr um 0,8 Prozent auf 102,00 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bisher bei 102,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 102,00 EUR. Im Stuttgart-Handel wechselten bis jetzt 30 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (155,00 EUR) erklomm das Papier am 08.10.2021. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walt Disney-Aktie somit 34,19 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 87,00 EUR am 22.06.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 160,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walt Disney am 10.08.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,09 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,80 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17.022,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21.504,00 USD ausgewiesen.

Am 08.11.2022 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 09.11.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 3,84 USD je Walt Disney-Aktie.

