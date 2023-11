Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Dienstagvormittag verlustreich

So bewegt sich Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Walt Disney-Aktie musste zuletzt im AMEX-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 84,05 USD.

Die Walt Disney-Aktie notierte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 84,05 USD. Bei 83,64 USD markierte die Walt Disney-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 85,37 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Von der Walt Disney-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.604 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (117,61 USD) erklomm das Papier am 10.02.2023. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 28,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 78,77 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 6,29 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Walt Disney-Aktie bei 121,50 USD.

Am 09.08.2023 äußerte sich Walt Disney zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 1,09 USD je Aktie verdient. Walt Disney hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.330,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21.504,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,66 USD je Aktie belaufen.

