Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Donnerstagmittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Walt Disney zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 84,87 EUR zeigte sich die Walt Disney-Aktie im Tradegate-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Walt Disney-Aktie zeigte sich um 12:02 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 84,87 EUR an der Tafel. Die Walt Disney-Aktie zog in der Spitze bis auf 85,01 EUR an. Die Walt Disney-Aktie sank bis auf 84,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 84,69 EUR. Von der Walt Disney-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.002 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 111,28 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 31,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 74,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 14,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 129,00 USD aus.

Walt Disney ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,82 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,30 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 21.241,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20.150,00 USD umgesetzt.

Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 06.02.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,38 USD fest.

