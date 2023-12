Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Walt Disney gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Walt Disney-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 92,27 USD zu.

Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 92,27 USD. Bei 92,27 USD markierte die Walt Disney-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 91,93 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 202.384 Walt Disney-Aktien.

Am 10.02.2023 markierte das Papier bei 117,90 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2023 bei 78,74 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,66 Prozent.

Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie im Durchschnitt mit 129,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walt Disney am 08.11.2023. In Sachen EPS wurden 0,82 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney 0,30 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,41 Prozent auf 21.241,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20.150,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.02.2024 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walt Disney-Aktie in Höhe von 4,38 USD im Jahr 2024 aus.

