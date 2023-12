Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Vormittag im Aufwind

Blick auf Walt Disney-Kurs

Die Aktie von Walt Disney zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Walt Disney-Aktie stieg im AMEX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 91,41 USD.

Die Walt Disney-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 91,41 USD. Zwischenzeitlich stieg die Walt Disney-Aktie sogar auf 92,50 USD. Bei 91,20 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 8.220 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.02.2023 bei 117,61 USD. Gewinne von 28,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,77 USD. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 13,83 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 129,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 08.11.2023. In Sachen EPS wurden 0,82 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney 0,30 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 21.241,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 20.150,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Walt Disney-Bilanz für Q1 2024 wird am 06.02.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,38 USD fest.

