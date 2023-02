Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Mittwochmittag nordwärts

Im XETRA-Handel gewannen die Walt Disney-Papiere um 12:22 Uhr 1,6 Prozent. Bei 104,50 EUR erreichte die Walt Disney-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 104,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.668 Walt Disney-Aktien.

Am 10.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 139,28 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 25,17 Prozent Luft nach oben. Am 29.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,39 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 122,25 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walt Disney am 08.11.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 20.150,00 USD gegenüber 18.534,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Walt Disney wird am 09.05.2023 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,15 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

