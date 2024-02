Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Hausse bei Walt Disney am Donnerstagnachmittag

Kurs der Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Walt Disney zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 9,4 Prozent auf 108,42 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Walt Disney zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 9,4 Prozent auf 108,42 USD. Den Tageshöchststand markierte die Walt Disney-Aktie bei 109,49 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 107,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 2.425.359 Stück.

Bei 117,90 USD markierte der Titel am 10.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 8,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 78,74 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.10.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,417 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 122,67 USD je Walt Disney-Aktie an.

Walt Disney veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,82 USD. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 0,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 21.241,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20.150,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,30 USD je Walt Disney-Aktie belaufen.

