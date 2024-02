Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zündet am Vormittag Kursrakete

So entwickelt sich Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Walt Disney-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 6,0 Prozent auf 97,41 EUR.

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 6,0 Prozent auf 97,41 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Walt Disney-Aktie bis auf 98,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 97,70 EUR. Zuletzt wechselten 31.346 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 111,28 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie. Bei einem Wert von 74,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.09.2023). Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 31,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 122,67 USD an.

Am 08.11.2023 hat Walt Disney die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,82 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.241,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.150,00 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Walt Disney am 08.05.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,29 USD je Walt Disney-Aktie.

