Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney behauptet sich am Mittag

Die Aktie von Walt Disney hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Walt Disney-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 100,58 EUR.

Mit einem Kurs von 100,58 EUR zeigte sich die Walt Disney-Aktie im Tradegate-Handel um 11:56 Uhr kaum verändert. Die Walt Disney-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 100,82 EUR aus. Die Abwärtsbewegung der Walt Disney-Aktie ging bis auf 100,08 EUR. Bei 100,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Tradegate 3.293 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Bei 106,00 EUR erreichte der Titel am 05.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 5,39 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 74,03 EUR am 02.09.2023. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 35,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,758 USD. Im Vorjahr hatte Walt Disney 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 117,50 USD.

Am 07.02.2024 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,22 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Walt Disney ein EPS von 0,99 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 23.549,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23.512,00 USD umgesetzt worden waren.

Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 4,64 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

