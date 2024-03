Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Freitagnachmittag gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Walt Disney gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Walt Disney legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 111,19 USD.

Das Papier von Walt Disney legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 111,19 USD. Zwischenzeitlich stieg die Walt Disney-Aktie sogar auf 111,26 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 109,69 USD. Der Tagesumsatz der Walt Disney-Aktie belief sich zuletzt auf 226.053 Aktien.

Am 06.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 115,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 3,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 78,74 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.10.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Walt Disney-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,758 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 117,50 USD an.

Walt Disney ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,16 Prozent auf 23.549,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23.512,00 USD erwirtschaftet worden.

Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,64 USD je Walt Disney-Aktie.

